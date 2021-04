Mato alto em depósito no Werner Plaas, em Americana provoca reclamações

Um depósito da Prefeitura de Americana, localizado na Rua do Funileiro, altura do número 245, no Werner Plaas, em Americana, está com mato alto na calçada. A situação provocou reclamações do montador Hendric Tongu, de 41 anos, que trabalha próximo do local.

Imóvel ocupado pela Prefeitura de Americana tem mato na calçada há cinco meses – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

De acordo com ele, o depósito não possui calçamento, mas o mato invadiu o local depois da última poda, realizada há cinco meses.

Como consequência, Hendric tem observado animais peçonhentos aparecendo no local de trabalho, como escorpiões. “Para os munícipes o poder público emite multas se não deixarmos o terreno limpo, mas a prefeitura não dá o exemplo que deveria”, reclama.

Além disso, o depósito fica próximo a um ponto de ônibus, que o montador diz ser bastante frequentado, e reclama da falta de segurança à noite. “É perigoso alguém ficar escondido lá, porque não tem cercamento e os funcionários da prefeitura vão embora às 16 horas”.

Questionada, a Prefeitura de Americana informou que irá verificar a situação e providenciar a solução para o problema, mas não deu prazo.