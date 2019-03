Abandono de campo da Vila Mariana afasta praticantes

Um campo de futebol da Rua Fernando Luiz Baldin, na Vila Mariana, em Americana, está com mato alto e tem afastado aqueles que utilizavam o espaço para recreação. O auxiliar administrativo Gustavo Coelho Felix, de 21 anos, reclama que há cinco meses o local não é limpado pela prefeitura do município, responsável pelo terreno.

Foto: Divulgação

Segundo Felix, o campo recebia grande movimentação, principalmente aos finais de semana, mas agora ninguém se arrisca a praticar atividades esportivas por lá. “As crianças utilizavam a quadra inteira para soltar pipa, jogar bola, mas como o mato está alto, o movimento zerou”, contou ao LIBERAL. Outra preocupação de Felix é a proliferação de animais peçonhentos. Pelo menos três vizinhos já encontraram escorpiões em casa, segundo ele.

A Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude esteve no local nesta quarta-feira e verificou a necessidade da poda. “A pasta informa que o serviço já está no cronograma e deverá ser executado nesta quinta-feira, dia 7”, diz a nota encaminhada ao LIBERAL.

LIBERAL NAS RUAS: Viu algo de errado no seu bairro? Um buraco na rua, um vazamento ou uma obra parada? Escreva para redacao@liberal.com.br ou envie mensagem para o WhatsApp do LIBERAL, no (19) 99271-2364.