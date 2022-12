Mato alto é alvo de reclamação de moradores na Rua Dom Pedro II, em Americana

Além de atrapalhar o trânsito dos pedestres na calçada, animais peçonhentos foram vistos no local - Foto: Marcelo Rocha - Liberal.JPG

Os moradores da Rua Dom Pedro II, no bairro Nova Americana, têm reclamado do mato alto em um terreno baldio. Além de atrapalhar o trânsito dos pedestres na calçada, animais peçonhentos foram vistos no local. Recentemente, o terreno também foi foco de incêndio.

Entre os animais avistados estão cobras e escorpiões. Elias Rodrigues da Silva, morador de um residencial próximo ao local, falou sobre a situação. “O matagal, além de invadir a calçada e não deixar ninguém passar, cresce e fica muito alto. Lá aparece cobra, escorpião, tudo que imaginar de bicho aparece”, disse.

O último incêndio fez com que moradores do prédio tivessem que apagar o fogo do local. “Teve que pegar mangueira de incêndio e apagar o fogo para não ter problema, sem contar a fumaça que invade os apartamentos”, completou.

Em 2021, também no período de chuvas, o abandono do local foi alvo das mesmas reclamações . Na ocasião, o mato da calçada foi cortado, mas o terreno continuou da mesma forma. Moradores locais disseram à reportagem do LIBERAL que o terreno não é cortado há alguns anos.