Mato alto deixa calçada intransitável no Jardim São Pedro

Um morador do Jardim São Pedro, em Americana, que preferiu não se identificar, procurou o LIBERAL para se queixar do mato alto que toma a calçada da Rua das Tâmaras.

Ele contou já ter feito contato diretamente com a prefeitura para reclamar do problema, em duas ocasiões, mas a situação não foi resolvida pelo proprietário do imóvel.

“É na rua em que eu moro, está muito alto o mato. Tinha uma casa velha, uma pessoa comprou e derrubou para fazer uma nova construção, só que a calçada está intransitável”, comentou o morador à reportagem do LIBERAL. “Eu já pedi na prefeitura duas vezes, e não tomaram nenhuma providência. É preciso intimar o proprietário do imóvel”, completou.

A Prefeitura de Americana foi questionada e respondeu que “foi realizada nova vistoria na Rua das Tâmaras, esquina com Rua Abolição, e o fiscal da Unidade de Serviços Urbanos já está providenciando nova notificação para que o proprietário do imóvel faça a manutenção do passeio”.

