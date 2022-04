Mato alto causa transtorno na região do Recanto Vista Alegre

Problema acontece em terreno público localizado no cruzamento das ruas Raimundo Siviero e Antônia Panaro

Mato alto no terreno público preocupa moradores e limpeza deve ocorrer em dez dias - Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Um terreno público com mato que já atinge quase dois metros de altura, no cruzamento das ruas Raimundo Siviero e Antônia Panaro, no Recanto Vista Alegre, em Americana, tem causado transtornos aos moradores da região.

“Por aqui tem aparecido muitas aranhas, tem tido foco de dengue e as pessoas aproveitam que o mato está alto para jogar lixo”, disse a cabeleireira Alessandra Vieira de Souza Gaspar, de 38 anos, que mora em frente ao local.

Ela está bastante preocupada com a situação já que a proliferação de mosquitos tem provocado o aumento dos casos de dengue em Americana e inclusive a prefeitura está realizando a nebulização em algumas regiões da cidade, como no Antonio Zanaga.

Além dos problemas citados, a cabeleireira ainda revelou o medo que ela e a família sentem ao chegar em casa, pois alguma pessoa mal-intencionada pode ficar escondida no meio do mato. Ele cobra providências do poder público.

Questionada sobre a limpeza do local, a Prefeitura de Americana informou que o serviço no terreno está previsto para entrar na programação e que acontecerá nos próximos dez dias.