Mato alto causa incômodo em moradores do Jardim Bela Vista, em Americana

Um terreno abandonado tem causado incômodo em moradores do Jardim Bela Vista, em Americana.

Localizado na Rua Romeu Benotto, o espaço está com mato alto que se espalha para a calçada. Além disso, tem acumulado lixo e atraído animais.

Moradores dizem que local não tem manutenção há quatro meses – Foto: Claudeci Junior/Liberal

De acordo com moradores da região, o último reparo foi feito há cerca de quatro meses. O problema, no entanto, é antigo.

Em junho de 2021, o LIBERAL publicou que o local estava acumulando mato alto e havia até mesmo animais mortos no terreno. De lá para cá, pouca coisa mudou.

O espaço tem sido utilizado para descarte de lixo e animais, como escorpiões e gambás, são atraídos pela falta de cuidado.

Um morador que não quis ser identificado alegou que às vezes precisa limpar o local por conta própria.

“Já encontrei dois escorpiões dentro do meu terreno, já vi gambá e aranha também. Muitas vezes eu pulo lá dentro e pego latas de tinta e garrafas que o povo joga e coloco no saco de lixo”, explicou.

O morador alega já ter entrado em contato com o poder público em busca de uma solução, mas que nada foi feito.

Procurada, a Prefeitura de Americana informou que enviará um fiscal ao local para verificar se o imóvel é público ou particular.

Caso seja particular, o Setor de Fiscalização de Posturas da USU (Unidades de Serviços Urbanos) emitirá uma notificação ao proprietária para que seja feita a limpeza do terreno. Caso seja descumprida, o dono do terreno será autuado.

Por fim, o município afirma que é importante o registro das solicitações por meio do SAC (Serviço de Atendimento ao Cidadão), já que tendo o número do protocolo é mais fácil acompanhar o andamento do pedido feito pelo munícipe.

