Mato alto atrapalha visão de motoristas em avenida

O mato alto no canteiro central e em rotatórias da Avenida Gioconda Cibin, no Jardim Brasília, em Americana, tem dificultado a vida de motoristas e motociclistas. De acordo com a estudante Daniele Domiciano de Oliveira, 22, que passa de motocicleta pelo local, o matagal pode causar acidentes.

“Eu fui fazer uma curva ali na rotatória e o mato tava meio alto, eu não vi o ciclista vindo, a minha sorte é que eu tava a 40, 30km/h por hora, então consegui frear e deu tudo certo”, conta. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

De acordo com ela, outro fator que atrapalha é a falta de iluminação pública no local, e o problema maior é justamente à noite, quando estudantes da Unisal costumam passar pelo local. “A iluminação é péssima”, afirma Daniele.

Em relação ao mato alto, a Prefeitura de Americana informou, por meio da assessoria, que o serviço está programado para a semana que vem. Sobre a iluminação, o Executivo afirmou que tem levantado os pontos que necessitam de iluminação para implantá-los assim que tiver dinheiro.

LIBERAL NAS RUAS: Viu algo de errado no seu bairro? Um buraco na rua, um vazamento, uma obra parada? Escreva para redacao@liberal.com.br ou envie mensagem para o WhatsApp do LIBERAL, no (19) 99271-2364.