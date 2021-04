Mato alto atrapalha os motoristas na Estrada da Balsa

O mato alto no canteiro central do trecho da Estrada da Balsa, no cruzamento com a Rua Rio Vermelho, no Jardim da Balsa II, em Americana, tem causado transtornos e atrapalhado a visão de motoristas que fazem a conversão naquele trecho.

Motoristas reclamam da falta de visibilidade e Secretaria de Meio Ambiente promete solução – Foto: Divulgação

Segundo um morador da região que não quis se identificar, o problema é antigo. Ele disse que já chegou a reclamar sobre a situação com a prefeitura, mas que não houve resposta e nada foi feito.

“O matagal tomou conta do canteiro e está tirando toda a visão do motorista, correndo risco de causar um acidente. O IPTU aumentou e muito, então está na hora de retribuir”, afirmou.

O LIBERAL questionou a Prefeitura de Americana sobre o problema. Em nota, a Utransv (Unidade de Transportes e Sistema Viário) afirmou que já encaminhou a questão para a Secretaria de Meio Ambiente, que inseriu o serviço na programação da pasta.

LIBERAL NAS RUAS: Viu algo de errado no seu bairro? Um buraco na rua, um vazamento ou uma obra parada? Escreva para redacao@liberal.com.br ou envie mensagem para o WhatsApp do LIBERAL, no (19) 99271-2364, clicando aqui.