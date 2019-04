Mato alto atrapalha motoristas no Jardim Jacyra

Um morador de Americana reclama de mato alto em um canteiro na Avenida dos Castelhanos na esquina com a Rua Ilha Grande, no Jardim Jacyra. Segundo José Aristides Bassa, de 69 anos, a situação traz riscos para quem trafega pelo local e nenhuma providência foi tomada já que a avenida recebe trânsito intenso.

Foto: Divulgação

“O mato tira toda a visibilidade dos motoristas e isso é um perigo. Para quem transita por lá, o risco de acidentes é grande”, disse o aposentado. “A prefeitura notifica todos que possuem terreno com mato alto, mas a parte deles que seria limpar os canteiros, não acontece”, afirmou.

A Prefeitura de Americana comunicou que o local é de responsabilidade da CPFL Paulista, que já foi multada pela Secretaria de Meio Ambiente.

Em nota, a CPFL Paulista informa que realiza a manutenção das áreas sob linhas de transmissão. A companhia destaca que está em tratativas com a prefeitura a respeito de um cronograma para a realização dos serviços, com previsão de conclusão para maio. “A CPFL tem realizado ações para coibir ocupações irregulares desses locais, assim como o descarte inadequado de lixo por parte dos munícipes”, diz o texto.

