Mato alto atrapalha circulação no Santa Eliza

Um terreno abandonado na Avenida Antônio Centurione Boer tem causado transtorno a moradores do Jardim Santa Eliza, em Americana. Uma dona de casa de 62 anos, que pediu para não ser identificada, afirma que, há alguns anos, tem tido problemas com o local, mas desde novembro a situação piorou.

O mato alto, que antes se restringia ao terreno, agora se estende até a calçada e atrapalha a circulação de pedestres. “Como aqui na frente [da casa onde mora] é um condomínio, o pessoal estaciona o carro aqui. Então tem lugar que nem dá para passar na calçada, você tem que sair no meio da rua, contornar os carros para poder passar”, afirmou ao LIBERAL.

A moradora relata já ter encontrado escorpiões em sua casa que vieram do terreno malcuidado. Ela diz que entrou em contato com a Prefeitura de Americana, mas o problema segue.

Por meio de sua assessoria, a Unidade de Serviços Urbanos de Americana informou que “o local já foi notificado”.

