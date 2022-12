Mato alto assusta e gera reclamação no Cemitério do Parque Gramado

Visitantes estão com dificuldades para chegar aos túmulos, especialmente naqueles que ficam mais distantes da entrada do local

Os visitantes do Cemitério do Parque Gramado, em Americana, estão com dificuldades para chegar aos túmulos, especialmente naqueles que ficam mais distantes da entrada do local. O motivo é o mato alto que, em casos extremos, chega a atingir a região da cintura de quem tenta transitar entre os jazigos.

Foi o caso do contador Odirlei Betti, de 44 anos, que enviou para o LIBERAL algumas fotos retratando a falta de manutenção. Ele demorou para encontrar o local onde o seu sogro foi sepultado, já que a visualização das placas que identificam os túmulos também está prejudicada.

“Eu fiquei assustado com o abandono e com o descaso. Quando alguém tem um terreno baldio e deixa o mato crescer, a prefeitura multa o proprietário e ela está certa, está no direito dela. Mas ela também tem que cuidar do que é dela. Não dá nem para andar entre os túmulos”, reclamou.

Em conversa com funcionários que cuidam do cemitério, a reportagem do LIBERAL foi informada de que a capinação não é feita há um mês. Eles pediram compreensão por conta das chuvas, que colaboram para o crescimento da vegetação.

De acordo com a USU (Unidade de Serviços Urbanos) de Americana, a última capinação foi realizada para o Dia de Finados, no início de novembro. Foi solicitado à Secretaria de Meio Ambiente manutenção no local, o que deverá ocorrer na próxima semana ou no início de janeiro.

A secretaria destaca que “o intervalo entre os serviços varia de acordo com a necessidade, sendo no máximo de 3 meses em períodos de estiagem” e que “os dias chuvosos, intercalados com dias muito quentes, acabam por acelerar o crescimento do mato, variando de 5 a 10 cm por dia”.