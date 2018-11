Materiais de construção atrapalham pedestres

A construção de um muro do Cemitério do Parque Gramado, em Americana, atrapalha os pedestres. A obra voltou a ser executada dia antes do feriado de Finados segundo os moradores, mas os materiais de construção na calçada atrapalham a passagem das pessoas.

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

Para a auxiliar de enfermagem Eliane de Oliveira Monteiro, que passa diariamente pelo local para levar o filho ao Ciep do São Jerônimo, o caminho preocupa, uma vez que é necessário utilizar a rua, já que a calçada está tomada. “Antes a gente cortava por dentro do cemitério e facilitava muito. Agora além de não poder mais, nós precisamos disputar lugar com os carros na rua, porque não tem como pisar na calçada. Em dias de chuva é um transtorno. Aquela obra não termina nunca”, conta Eliane.

A falta de espaço sobre a calçada quase causou o atropelamento da empregada doméstica Marisa Dionísio, de 51 anos. “Desci em um trecho que ela estava ocupada e quase fui atropelada”, relata.

A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos informou que os materiais são das obras e que é inevitável o acúmulo na calçada durante a execução dos serviços. Sempre que possível o material é retirado do local. A previsão é que a lateral do muro seja concluído em dezembro e o restante em 2019.

LIBERAL NAS RUAS: Viu algo de errado no seu bairro? Um buraco na rua, um vazamento, uma obra parada? Escreva para redacao@liberal.com.br ou envie mensagem para o WhatsApp do LIBERAL, no (19) 99271-2364.