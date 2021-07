Massa de ar polar derruba temperaturas em Americana na semana que vem

A chegada de uma massa de ar polar vai derrubar as temperaturas em Americana e região no começo da semana que vem. As mínimas podem chegar a 6° na terça-feira (20), dia com previsão de frio mais intenso nos próximos dias.

Frio se intensifica na segunda-feira, com previsão das temperaturas entre 8° e 21 – Foto: Marcelo Rocha – O Liberla.JPG

Uma frente fria que está se formando na região Sul do país deve passar rapidamente pelo Estado de São Paulo no domingo. Ela não provoca chuvas, mas muda a direção dos ventos. Com isso, chega até a região uma massa de ar polar, com ventos frios do quadrante sul.

A explicação é da meteorologista Carine Gama, do Portal Climatempo. “No domingo, ela estará mais forte na região Sul, com episódios de geada no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Começa a sentir o frio em Americana na noite do domingo. O dia será mais nublado”, disse a especialista.

O frio se intensifica na segunda-feira, com previsão das temperaturas entre 8° e 21°. A exemplo de comparação, a mínima nesta sexta-feira foi de 16°, e a máxima de 27°.

“Na segunda-feira vai conseguir sentir ventos bem frios, e mesmo com o céu mais aberto a temperatura não sobe. A madrugada de terça deve ser a mais fria da semana, e a partir de quarta, de forma gradativa, a temperatura começa a subir. A massa polar começa a perder força e se afasta”, explicou Carine.

O Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp informou em seu boletim meteorológico que é esperado frio intenso entre a segunda e a quarta-feira. “Com mínimas podendo atingir valores entre 4C e 5C e possíveis geadas nas áreas mais altas”, alertou o centro.

Umidade relativa do ar terá leve melhora

Apesar de não haver previsão de chuva para os próximos dias, a umidade relativa do ar pode ter leve melhora na semana que vem, ficando entre 30% e 35%. Apesar de ainda ser um índice abaixo do recomendado, ainda será melhor do que o registrado nos últimos dias, que variou entre 20% e 25%.

A Defesa Civil de Americana fez um alerta esta semana sobre os cuidados com a saúde por conta das condições climáticas observadas.

“A Defesa Civil orienta alguns cuidados para o período, como evitar exercícios físicos ao ar livre entre 11 e 15 horas; umidificar o ambiente com vaporizadores, toalhas molhadas, recipientes com água; permanecer em locais protegidos do sol; beber bastante água para hidratar”, orientou o órgão municipal.