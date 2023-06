Mascote pronto para percorrer o mundo

Rotarinho nasceu com a missão de levar conscientização sobre segurança no trânsito

O personagem Rotarinho, criado pelo artista e morador de Americana Thiago Basile, de 43 anos, mais conhecido como “Vito”, na verdade, nasceu Antenadinho e só mudou de nome após se destacar na campanha “Não Faça Parte Dessa Cena”, idealizada pelo Rotary Club Americana – Integração.

Segundo a presidente da entidade, Denize Ramos Ferreira, a parceria com Vito surgiu após o artista ver as fotos dos acidentes com a linha chilena e refletir sobre o quanto as imagens poderiam impactar emocionalmente, especialmente as crianças. Em dois dias e meio, ele, que é publicitário de formação, criou não apenas um personagem, como uma campanha inteira com o tema.

“Quando soube da ação, achei sensacional, especialmente pela questão de distribuir as antenas. Aí pensei: antena, antenado, Antenadinho.” Nascia assim o slogan “Antenados pela Vida”.

Curiosamente, a edição 2022 da campanha aconteceu exatamente no dia do aniversário do publicitário, 24 de setembro. “Só nesse dia foram distribuídos mais de mil adesivos com o Rotarinho estampado, e uma coisa que sempre gosto de falar é que quando começa certo, termina certo. Agora, estamos começando a estruturar a campanha desse ano”, pontua.

Para Denize, a ideia de criar um personagem para simbolizar a ação, que no ano passado distribui mais de 500 hastes corta pipa (as anteninhas), foi extremamente positiva.

“O Rotarinho é um personagem que está em uma moto, veste capacete e tem a proteção do esclarecimento. Na verdade, o personagem tem como essência a possibilidade de o motociclista entender que contra a linha chilena, nesse momento, tem uma forma de lutar que é a colocação da antena. Por outro lado, ele também conscientiza as pessoas sobre o quanto o uso da linha chilena pode ser fatal. O Vito é um grande artista e o Rotarinho é um personagem leve, querido, que mostra a importância da proteção à vida.”

O Rotarinho. Apesar da aparência divertida e do nome fofo, o Rotarinho não é um personagem infantil, contudo, o criador faz questão de esclarecer que é um “amigo das crianças”.

Segundo Vito, o personagem foi criado para impactar todas as idades. Além disso, apesar de ter nascido para ajudar na campanha contra a linha chilena, para o publicitário, o mascotinho tem potencial para encabeçar outras ações. Por enquanto, o desejo é levá-lo para as escolas e fazer um trabalho de conscientização com as crianças. “Considero o Rotarinho uma ideia que ganhou vida e que agora é preciso soltá-lo”, diz.

Entre as missões dadas ao personagem, além de vender produtos licenciados como canecas, adesivos e camisetas, está conquistar mais parcerias com empresas. “Queremos conseguir aumentar o número de doações para poder atingir mais pessoas”.

Além do site antenados pelavida.com.br e do Instagram @antenadospelavida, já no ar, a ideia é colocar em prática o uso de um aplicativo que identifique os pontos onde as campanhas são realizadas, assim como a criação de tirinhas com histórias do personagem. “Queremos usar esse conteúdo para dar um norte para as pessoas com o link direcionado para a campanha”.

Conscientização. Estudante de psicanálise, Thiago é uma pessoa que sempre teve um olhar empático para o mundo, até por sua própria história de vida que começa com o pai sendo diagnosticado com esclerose múltipla, quando ele ainda era um garoto, passando pelo fato de ter se tornado pai atípico de um garoto com Transtorno do Espectro Autista, fechando com o seu próprio diagnóstico de esclerose. “Acredito no poder da conscientização e também de enxergar as coisas de uma maneira a se colocar no lugar do outro”, reflete.

Atualmente, além de ser delegado da saúde da Regional da Praia Azul e participar do Conselho da Cultura, Thiago usa sua experiência para impactar vidas e, além da faculdade, se dedica a escrever um livro sobre como é ter esclerose. Atuante e disposto a fazer a diferença na comunidade, somado a isso, ele também está criando um projeto chamado “Carretinha Literária”, uma carreta de doação de livros, e se prepara para o lançamento do “Cine Sofá”, um cine clube que pretende levar para as periferias da cidade.

“Sempre tive essa consciência e queria participar de projetos e ajudar a mudar o mundo, mas não queria envolvimento político. A ideia é salvar e transformar vidas, então, encontrei no Rotary um espaço legal para esse tipo de ação”, finaliza.