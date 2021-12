Más condições de terreno baldio na Rua Dom Pedro 2º provoca reclamações

O mato alto em um terreno baldio localizado na Rua Dom Pedro 2º, no bairro Nova Americana, tem atraído animais peçonhentos, descarte irregular de lixo e foi até foco de incêndio recentemente.

A situação preocupa moradores do entorno, que procuraram o LIBERAL para reforçar as queixas, já feitas à Prefeitura de Americana.

Terreno baldio localizado na Rua Dom Pedro 2º é alvo de reclamações – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

“Temos que limpar a frente aqui todos os dias. O pessoal joga lixo, e já soltou gatos e cachorros, que precisamos acolher. Há dois meses, atearam fogo do outro lado, e ele conseguiu chegar do lado de cá”, contou Ulisses Alves de Souza Silva, proprietário de uma venda em frente ao terreno.

“Fizemos reclamações, uma atrás da outra”, completou a aposentada Eulina Alves de Carvalho. “Não tem como passar na calçada, e os carros nessa rua vem em alta velocidade”.

Questionada, a Prefeitura de Americana informou que a Unidade de Serviços Urbanos já notificou várias vezes o proprietário desse terreno, de acordo com a Lei Municipal 2482/1991, sendo que a última notificação foi em outubro.

Reclamações semelhantes devem ser feitas pelo SAC (Serviço de Atendimento ao Cidadão) no telefone (19) 3475-9024.

