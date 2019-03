Mário Zanini e Ricardo Molina recebem títulos na CM

A Câmara Municipal de Americana realizou na sexta-feira (22) sessão solene para a entrega de títulos de cidadão americanense para Mário Zanini e Ricardo Molina Dias, pelos relevantes serviços prestados ao município. A homenagem foi motivada por projetos de decreto legislativo de autoria do vereador Thiago Martins (PV).

Participaram o presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Luiz da Rodaben (PP), os vereadores Alfredo Ondas (MDB), Gualter Amado (PRB), Thiago Brochi (PSDB), Thiago Martins e Welington Rezende (PRP), o vice-prefeito de Americana Roger Willians da Fonseca, o secretário municipal de Esportes, Eudaldo dos Santos Cardoso, o presidente da Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste, Felipe Sanches (PSC) e os vereadores de Santa Bárbara d’Oeste Alex Backer (PRB) e Cláudio Peressim (Patriota), além de convidados, amigos e familiares dos homenageados. Foto: Câmara Municipal de Americana / Divulgação

Durante o uso da palavra, o vereador Thiago Martins, autor dos decretos que motivaram as honrarias, falou sobre o histórico de vida dos novos cidadãos americanenses.

“Eu que sou nascido em Americana tenho muito orgulho de ver duas pessoas como essas escolherem a nossa cidade. O Mário que é um pessoa atuante nos conselhos, um amigo que ajudou a construir Americana, e o Ricardo que com as escolinhas ajudou a escrever a história de tantas crianças. Em nome da nossa cidade, eu agradeço por tudo que vocês fizeram”, disse.

Os homenageados utilizaram a palavra para agradecer a honraria. “Ao receber este título eu sinto que estou no caminho certo, significa que estou fazendo alguma coisa que realmente tem valor. Agradeço aos meus colaboradores, à minha família e a Deus”, falou Mário Zanini.

“Hoje eu vejo que eu cheguei em Americana, mesmo sem conhecer ninguém, por um propósito. Assumi o basquete que estava parado e, graças à ajuda de muitas pessoas, chegamos a ter mil crianças nas escolinhas aqui em Americana. Sinto muito orgulho de poder ter andado nessa cidade de ponta a ponta e trabalhado por ela. Muito obrigado a todos”, agradeceu Molina.

Biografias

Mário Zanini

Ozanini Mário Rosineli, conhecido como “Mario Zanini”, nasceu em Rio das Pedras em 17 de maio de 1947. Após formação técnica no SENAI, recebeu a oportunidade de trabalhar na empresa ROMI. Após isso tornou-se bancário e, em 1968, junto à seu irmão, decidiu deixar a carreira para iniciar no ramo de seu pai e se tornar empresário.

O primeiro comércio, chamado “A fonte dos Presentes”, foi instalado na cidade de Santa Bárbara D’Oeste. A loja permaneceu em crescimento até o ano de 1973, quando foi transferida para o centro de Americana.

Na Rua Vieira Bueno a empresa se tornava cada dia mais sólida. Logo, uma filial no segmento de lustres foi aberta na rua Pernambuco. Motivado pelo nascimento de sua filha primogênita, Silvana, Zanini inaugurou a primeira loja de móveis infantis da cidade, na rua Trinta de Julho.

A família sempre foi um elo muito forte na contribuição para o planejamento de crescimento empresarial. Sua companheira Ivana, seus filhos Silvana, Tadeu e Mateus, sua nora Graziela e sua neta Luiza orgulham-se da atuação em benefício do próximo, que desenvolve com muita energia e amor pela cidade de Americana.

Em 1991 a loja que agregou todas as outras havia dobrado de tamanho e mesmo enfrentando uma fase difícil, conseguiu continuar a ascensão com instalação da mesma nas cidades de Limeira, Piracicaba, Campinas e inaugurou-se, como a realização de um sonho, a Unidade do Tivoli Shopping. Hoje, a Zanini opera com a venda de mais de 30.000 produtos e conta com 116 funcionários trabalhando nas 7 unidades, todas sob comando do Sr. Mário.

Além dos 47 anos de comércio, Ozanini Mário Rosineli possui atuação política e social forte, tendo participado de mais de 150 Congressos em sua trajetória e sendo vice-presidente do SINCOMÉRCIO, presidente da Ouvidoria da Saúde de Americana; membro do Conselho de Saúde, do Observatório Social de Americana e do Fórum de Desenvolvimento e Cidadania de Americana.

Ricardo Molina Dias

Natural da cidade de Estrela d’Oeste, Ricardo Molina Dias nasceu em 31 de julho de 1977, filho do dentista Dr. Domingos Dias e da professora doutora Maria do Carmo Molina Dias. Possui dois irmãos: Cláudio e Maria Andrea. Casado com Aline Frizollo Dias e pai do pequeno Enrico, de 2 anos.

Aos 14 anos deixou a cidade de Estrela d’Oeste para se dedicar ao basquete. Por dois anos morou em república de atletas em Jales, cidade que defendeu em campeonatos estaduais e onde progrediu com o esforço de compartilhar estudo e esporte.

Com 17 anos, de Jales foi para Santa Bárbara d’Oeste e iniciou a faculdade de Engenharia de Produção. Em 1998, ainda cursando a faculdade, fixou residência em nossa cidade de Americana. Formado em Engenharia de Produção pela Unimep, pós-graduado em Logística Empresarial, Gerência da Produção, Gestão Comercial e Marketing em Serviços. Em 2012, formou-se Corretor de Seguros.

Em 2006, ingressou na Unimed de Santa Bárbara d´Oeste, Americana e Nova Odessa, onde desenvolveu trabalhos importantes nas áreas social e esportiva para a cidade de Americana. Em 2007 a escolinha de basquete feminino, que atendia crianças de 7 a 12 anos e foi reconhecida internacionalmente, passou de 500 para 1.100 alunas apenas na cidade de Americana.

Também foi em sua gestão como presidente da Associação Desportiva dos Funcionários e Cooperados da Unimed que a equipe adulta de basquete feminino, que representava a cidade nacionalmente, saiu da inatividade de três anos e começou a ser reconstruída. O reconhecimento do árduo trabalho veio em forma de conquistas estaduais e nacionais.

Em 2014, partiu para o novo desafio profissional. Criou o Grupo Clarian, Nome escolhido para homenagear os dois irmãos (“Cla” de Claudio, “Ri” de Ricardo e “An” de Andrea) – o mesmo nome do barco em que seu pai levava os três para pescar na infância. Em 2018 disputou pela primeira vez uma eleição, conquistando 21.312 votos para deputado federal.