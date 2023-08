Marinha apreendeu 11 embarcações na Represa do Salto Grande desde agosto do ano passado

A Marinha do Brasil, por meio da CFPT (Capitania Fluvial do Tietê-Paraná), informou ter apreendido 11 embarcações na Represa do Salto Grande desde agosto do ano passado, quando foi alertada pela Comdema (Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente) de Americana sobre o risco de acidentes nas orlas da Praia dos Namorados e da Praia Azul.

A capitania realizou as apreensões por conta de irregularidades como condução sem habilitação e falta de registro da embarcação.

Caso registrado no último dia 6 será investigado – Foto: Gama / Divulgação

Nesse período, o órgão também emitiu 48 notificações, por conta de infrações como não portar documentação relativa à habilitação e navegar sem trajar coletes salva-vidas, entre outras.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A CFPT também comunicou ter aberto um inquérito sobre o acidente ocorrido no último dia 6, quando um jet ski se chocou com uma moto aquática que estava parada e era ocupada por dois homens.

Um deles precisou ser reanimado, pois teve uma parada cardiorrespiratória, e foi levado pelo helicóptero Águia da Polícia Militar ao Hospital das Clínicas da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), em Campinas. O condutor que teria causado o acidente fugiu, de acordo com o boletim de ocorrência.

“Prontamente, a CFTP enviou uma equipe de peritos ao local para colher as informações preliminares que serão utilizadas no IAFN (Inquérito Administrativo sobre Acidente e Fatos da Navegação), já aberto para apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades do acidente”, comunicou.

Ofício

Conforme o LIBERAL noticiou no último sábado, em agosto de 2022, o Comdema enviou à capitania um ofício em que relatava denúncias recebidas pelo conselho sobre abusos e irregularidades quanto à condução de embarcações nas orlas.

No documento, o Comdema solicitava uma maior fiscalização nos locais, uma vez que somente a Marinha pode autuar embarcações dentro d’água.

Segundo a CFTP, houve 24 ações de fiscalização desde então, com 392 embarcações abordadas.

“Além desses esforços e de modo a intensificar a fiscalização em orlas com maior fluxo de embarcações, incentiva-se a realização de convênios entre os municípios e a MB (Marinha do Brasil), de modo a unir esforços e capacitar novos agentes para mitigar ocorrências semelhantes em rios e represas no Estado de São Paulo”, comunicou.