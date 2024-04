Marinha apreende três motos aquáticas em operação na Represa do Salto Grande, em Americana

Embarcações não tinham condutor habilitado; ação contou com o apoio do Grupo de Proteção Ambiental da Gama

Operação foi realizada neste sábado e domingo - Foto: Gama/Divulgação

A Marinha do Brasil apreendeu três motos aquáticas em operação realizada na Represa do Salto Grande, em Americana, neste sábado (13) e domingo. A ação contou com o apoio do GPA (Grupo de Proteção Ambiental) da Gama (Guarda Municipal de Americana).

As informações são da Guarda. Segundo a corporação, as apreensões ocorreram por falta de condutor habilitado. A Marinha também notificou seis condutores de embarcações por falta de coletes salva-vidas.

Ao todo, 39 embarcações foram abordadas, entre barcos, lanchas e aquáticas. A fiscalização ocorreu em toda a extensão da represa.

“A operação, que teve o intuito de trazer maior segurança para os frequentadores da represa, também visou coibir crimes contra a fauna, flora, e ao bem-estar de moradores locais”, comunicou a Gama, em nota.

Em agosto do ano passado, houve uma colisão entre dois jet skis na represa, na orla da Praia dos Namorados. O condutor que causou o acidente fugiu, segundo o boletim de ocorrência.

O outro precisou ser reanimado, pois teve uma parada cardiorrespiratória, e foi levado pelo helicóptero Águia da Polícia Militar ao Hospital das Clínicas da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), em Campinas.

À época, a Marinha, por meio da CFPT (Capitania Fluvial do Tietê-Paraná), informou ter aberto uma investigação sobre o caso. O LIBERAL perguntou à capitania nesta segunda-feira, por e-mail, se houve alguma novidade desde então. A reportagem será atualizada após a resposta.