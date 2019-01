Maria Giovana solicita investigação sobre ex-assessor

A vereadora Maria Giovana Fortunato (PC do B), de Americana, pediu que a câmara investigue o caso do vereador Geraldo Fanali (PRP), que admitiu que um ex-assessor de seu gabinete trabalhava para o secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico da prefeitura, Guilherme Tiosso, enquanto recebia do Legislativo. A solicitação se baseia em reportagens do LIBERAL, que revelou o fato com exclusividade em 10 de janeiro.

Giovana protocolou ofício na sexta-feira no gabinete do presidente da Casa, Luiz da Rodaben (PP). Ele diz que pediu para o jurídico avaliar o pedido e depois enviá-lo para o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Para a vereadora, os fatos indicam que houve uma irregularidade, e a situação precisa ao menos ser investigada para que a câmara dê resposta à população. “Qualquer pessoa que tenha recebido sem trabalhar é irregular”, afirma Giovana. “Lembrando que a investigação não é uma condenação.”

A vereadora disse que se sentiu incomodada pela falta de “proatividade” de toda a câmara.

Depois que o LIBERAL revelou o caso, o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, que tem autonomia para investigar por conta própria, resolveu não fazer nada se não receber denúncia de outro vereador. O Conselho é presidido pelo vereador Welington Rezende, mesmo partido de Fanali.

Guilherme Tiosso (PROS) se afastou da câmara em 12 de novembro para virar secretário do prefeito Omar Najar (MDB). Tiosso tinha contratado no dia 5 de novembro Jorge Ramos para ser seu assessor na câmara, com salário de R$ 5.273.

Quando o ex-patrão virou secretário, Ramos continuou contratado pelo gabinete, recebendo pela câmara. No dia 8, porém, Fanali admitiu ao LIBERAL que o ex-assessor trabalhava para Tiosso. Depois, voltou atrás e disse que Ramos, demitido em 2 de janeiro, fez uma transição.

Desde que Tiosso deixou o parlamento, Fanali, que era seu suplente, era responsável por verificar se Ramos trabalhava ou não – ele chegou a entregar dois relatórios de frequência garantindo que o ex-assessor jamais faltou.