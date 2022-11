Maria Giovana paga multa de R$ 5 mil após condenação

Segundo a sentença, não se pode impulsionar publicações com o objetivo de prejudicar a campanha do candidato adversário

A ex-vereadora Maria Giovana (PDT), de Americana, pagou neste mês uma multa de R$ 5 mil após ter sido condenada pela Justiça Eleitoral por ter impulsionado uma postagem com críticas ao prefeito Chico Sardelli (PV) em 2020, quando os dois se enfrentavam nas eleições municipais.

Ela foi multada pela 384ª Zona Eleitoral, de Americana, em novembro de 2020. Segundo a sentença, não se pode impulsionar publicações com o objetivo de prejudicar a campanha do candidato adversário. Giovana tentou, sem sucesso, reverter a decisão nas esferas regional e federal.

Ex-vereadora diz que entende “que a crítica estava dentro da liberdade de expressão e dos fatos” – Foto: Arquivo / LIBERAL

O processo transitou em julgado no dia 5 de outubro deste ano. No dia 24 do mesmo mês, a 384ª Zona Eleitoral determinou o pagamento da multa no prazo de 30 dias, sob pena de inscrição na dívida ativa. A Justiça confirmou o recebimento do valor no último dia 17.

Procurada pelo LIBERAL nesta quarta, Giovana, 2ª colocada na eleição para prefeito em 2020, disse que ainda entende “que a crítica estava dentro da liberdade de expressão e dos fatos”.