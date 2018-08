Maria Giovana lança campanha em Americana

A vereadora Maria Giovana Fortunado (PCdoB) realizou na noite desta quarta-feira (29) a cerimônia de lançamento de sua candidatura a deputada federal. O evento foi realizado em um salão na região central de Americana e contou com a presença do deputado estadual Gustavo Petta (PCdoB), de militantes partidários e apoiadores.

Sanitarista formada na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a candidata disputará sua segunda eleição. Ela afirmou que a saúde pública será o principal tema de sua campanha. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

“Traremos como bandeiras o funcionamento do hospital de Americana, obra ainda inacabada, como um hospital regional e a implantação de um hospital do câncer em Campinas, para atender a toda região. Além disso nos propomos a fazer um mandato voltado para a fiscalização e defesa do SUS (Sistema Único de Saúde)”, disse.

Sobre a abrangência da busca por votos, Maria Giovanna disse que focará seus esforços nas cidades mais próximas. “Temos algumas parcerias pontuais, mas vamos percorrer a região do ‘código 19’. Estamos assumindo o compromisso de articular políticas públicas para a saúde dessas cidades”, ressalta.

Ela preferiu não fixar uma meta de votação. “Não tenho nenhum número de votos em mente. Vamos trabalhar para ganhar a eleição”, concluiu.