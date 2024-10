Maria Giovana, Chico e Pascote agradecem eleitores e comentam expectativa por resultado

Os três candidatos a prefeito de Americana foram às urnas logo nas primeiras horas de votação neste domingo (6). Chico Sardelli (PL), Maria Giovana (PDT) e Ricardo Pascote (União) votaram na Escola Estadual Heitor Penteado, na região central.

Maria Giovana votou por volta de 8h40. Acompanhada da filha, ela falou com jornalistas. “Eu estou muito grata a toda a população de Americana que nos recebeu com carinho, com amor, que nos ouviu”, comentou.

“A gente trouxe uma mensagem muito importante para o povo de Americana sobre encarar o desafio da falta d’água da cidade, que é um problema de mais de 20 anos, sobre encarar o desafio da saúde pública, que tem piorado muito, e a gente percebeu que a população não só entendeu, como concordou com o que a gente trouxe nessa campanha”, afirmou.

“Então, de qualquer forma, independente do resultado, a gente está contente de ter agregado para a Americana um olhar diferente e ter proposto, de fato, um projeto para a gente colocar a cidade no futuro que ela merece”, complementou.

Maria Giovana e a filha durante votação – Foto: Divulgação

Por volta de 10h, o atual prefeito Chico Sardelli, que busca a reeleição, também esteve na escola para votar. Ele chegou acompanhado da família e de assessores. Na cabine de votação, teve a companhia do neto.

“Ansiosos, logicamente, por uma vitória. Confiante. Depois de 10, 12 eleições disputadas, ainda me dá um friozinho na barriga”, comentou Chico sobre a expectativa. O candidato disse acreditar que conseguiu passar a mensagem de seu projeto para a população.

“É uma somatória de quatro anos de trabalho. Fomos prejudicados dois anos pela pandemia, mas nós não esmorecemos. Partimos para um trabalho direto em 2023 e 2024, recuperando o tempo perdido”, afirmou.

“Quero agradecer a comunidade americanense, cidade em que nasci, onde vivo, por ter nos recebido com carinho e ter entendido o nosso projeto que era de Americana voltar a sorrir. Estou muito feliz por isso. O resultado vai se dar nas urnas”, disse.

Chico Sardelli vota acompanhado do neto – Foto: Divulgação

O engenheiro Ricardo Pascote votou por volta de 11h, também na mesma escola. Ele falou ao LIBERAL sobre o que achou da campanha e a expectativa para o resultado.

O candidato Ricardo Pascote durante votação – Foto: Letícia Meneghel/Liberal

“Sentimento fantástico, de dever cumprido. Emoção à flor da pele. O pouco acesso que tivemos em 45 dias, fiz o meu melhor, fiz o meu máximo para poder passar para Americana uma nova ideia de gestão. Não a política, e, sim, a administrativa”, comentou.