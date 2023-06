Mapa posiciona região como área de transmissão da febre maculosa

Segundo informe da secretaria, trata-se de locais de ocorrência do carrapato-estrela

Um mapa divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde coloca as cidades da RPT (Região do Polo Têxtil) como parte de uma área onde há transmissão da febre maculosa.

Toda a RMC (Região Metropolitana de Campinas), na verdade, está dentro desse território, assim como outras regiões do Estado, o que inclui as de Piracicaba, Marília, Assis, Ourinhos, Vale do Paraíba e Ribeirão Preto.

Segundo informe da secretaria, trata-se de locais de ocorrência do carrapato-estrela, que também aparece, mais esporadicamente, nas regiões de São José do Rio Preto e Presidente Prudente.

Conforme o LIBERAL noticiou na última sexta, naquele momento havia 20 casos suspeitos de febre maculosa em Americana, que já registrou uma morte. Trata-se de uma moradora de 58 anos, que teria contraído a doença em Limeira.

Os principais sintomas são: febre alta e súbita, dor de cabeça, abdominal e muscular e manchas avermelhadas no corpo. Podem haver erupções no local da picada.