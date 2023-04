‘Mão-pé-boca’: Americana teve 11 surtos da doença em escolas neste ano

A Vigilância Epidemiológica de Americana informou que foram registrados 11 surtos da doença mão-pé-boca até o mês de março em escolas da cidade. Apesar dos casos, não foi necessário suspender aulas. Questionada pelo LIBERAL, a prefeitura não divulgou em quais escolas as infecções ocorreram.

Infectologista em Americana, o médico Arnaldo Gouveia explica que a doença é causada pelo vírus Coxsackie, pertencente à família dos enterovírus, e atinge principalmente as crianças com menos de cinco anos. Sua transmissão ocorre em contato com salivas e mucosas.

Médico infectologista Arnaldo Gouveia explicou que doença é autolimitada e quadro melhora depois de uma semana – Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

O vírus costuma habitar o sistema digestivo e também pode provocar estomatites, espécie de afta na mucosa da boca. A doença é caracterizada pelo surgimento de manchas vermelhas nas mãos, nos pés e na boca, podendo ser acompanhada de febre, diarreia, vômito e falta de apetite.

A recomendação de Gouveia é que os pais fiquem atentos à alimentação dos filhos – devido às feridas na boca, algumas crianças têm dificuldade para comer. “O ideal é dar uma comida mais pastosa e fria para as crianças, porque há um desconforto na boca e algumas terão muita dificuldade para se alimentar”, orienta.

Apesar de os sintomas incomodarem muito, o infectologista diz que a doença não é perigosa e deve passar depois de alguns dias.

“Em geral, é uma doença completamente autolimitada. Depois de uma semana, melhora, não tem medicamento, nada específico, só remédio para dor”, explica.

Além disso, a síndrome é sazonal. “É uma doença que aparece todo ano, próximo agora da mudança de estação. Predominantemente ocorre na mudança de verão para outono”, complementa.

Outras cidades da RPT (Região do Polo Têxtil) também registraram casos. Apenas Hortolândia precisou suspender as aulas de algumas turmas, após a confirmação de 57 casos.

Nova Odessa informou ter registrado 37 casos. Já Santa Bárbara d’Oeste reportou 33. Em Sumaré, a Secretaria de Saúde afirmou que o município não recebe notificações de casos individuais e que até março nenhum surto foi registrado.

Transmissão e tratamento

A transmissão da doença mão-pé-boca se dá pela via fecal e oral, através do contato direto entre as pessoas ou com as fezes, saliva e outras secreções, ou então através de alimentos e de objetos contaminados. Na maioria dos casos, os sintomas são leves e podem ser confundidos com os do resfriado.

Ainda não existe vacina contra a doença. Em geral, ela regride espontaneamente. Por isso, na maior parte dos casos, tratam-se apenas os sintomas. Medicamentos antivirais ficam reservados para casos mais graves. O ideal é que o paciente permaneça em repouso, tome bastante líquido e alimente-se bem.

Fonte: Ministério da Saúde.