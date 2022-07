Manutenção em viaduto interdita trecho da Antonio Lobo nesta quarta

O trecho da Avenida Antonio Lobo, entre a Rua Carioba e a Avenida 9 de Julho, no Centro de Americana, será interditado a partir das 8h30 desta quarta-feira (13). Segundo a Utransv (Unidade de Transportes e Sistema Viário), a medida é necessária para as obras de inspeção do Viaduto Ralph Biasi (Viaduto Centenário).

Interdição tem início às 8h30 desta quarta – Foto: Suzy Coutinho / Prefeitura de Americana

A interdição se dará especificamente em frente à loja Zanini, para permitir às equipes de trabalho o acesso seguro à área de serviço sob o viaduto, que passa por análises, medições e estudos para identificar melhorias a serem executadas.

De acordo com o secretário adjunto de trânsito, Pedro Peol, o fluxo de veículos pela avenida será interrompido rapidamente, nos dois sentidos. Os motoristas que se deslocam sentido bairro-Centro podem utilizar a Rua Capitão Corrêa Pacheco para chegar à região central da cidade e, no sentido oposto, poderão trafegar pela Rua Carioba.