Manutenção em reservatório pode afetar abastecimento

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana vai executar nesta quinta-feira (28) uma manutenção no reservatório de abastecimento de água localizado na Rua Áustria, no bairro Santa Maria.

Foto: Arquivo / O Liberal

Para a realização do serviço, será interrompido o abastecimento na região do bairro das 7 às 17 horas, podendo ocorrer a falta de água também no Jardim Paulistano, Jardim Progresso, Jardim Lizandra, Bela Vista, São Domingos e adjacências, segundo a autarquia.

A equipe do DAE vai executar um reparo de uma tubulação de 200 mm, que apresenta vazamento dentro da área do centro de reservação CR07. A equipe ainda aproveitará a paralisação do abastecimento para substituir três registros de gaveta de 150 mm de outra tubulação, também dentro da área do reservatório.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.