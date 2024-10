Manutenção em reservatório de Americana deixa moradores sem água

Reportagem recebeu reclamações do Jd. Ipiranga e Frezzarin; situação seria normalizada nesta terça, segundo o DAE

Moradores ficaram sem água por conta de uma manutenção realizada num motor do CR (Centro de Reservação) 2, em Americana. A reportagem recebeu reclamações do Jardim Ipiranga e do Frezarrin, bairros abastecidos por esse reservatório.

Centro de Reservação 2 – Foto: Susy Coutinho/Prefeitura de Americana

Segundo o DAE (Departamento de Água e Esgoto), a situação seria normalizada nesta terça-feira (8). Por volta das 15h15, a autarquia informou ao LIBERAL que o serviço já estava sendo finalizado.

Uma moradora do Jardim Ipiranga disse à reportagem, na manhã desta terça, que está sem água desde esta segunda. “Voltou um pouco à noite [segunda], mas não encheu a caixa e hoje às 7h30 já não tinha mais”, afirmou.

Uma moradora da Rua Argentina, do Frezzarin, também reclamou. “A conta de água vem para pagar mesmo não tendo”.