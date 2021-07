Manutenção e melhorias na linha férrea de Americana começam em agosto

A concessionária Rumo, que administra a malha paulista, deve começar em agosto a execução de melhorias e manutenção no entorno da linha férrea, em Americana. As obras são uma contrapartida da empresa por conta da duplicação da linha férrea na região, prevista para ocorrer em 2023.

Segundo divulgado pela prefeitura, o projeto contemplará a área no entorno da linha férrea, da parte do Welcome Center até a porteira de Carioba. Serão executados serviços de limpeza, roçagem e construção de muro com proteção de tela.

As melhorias foram discutidas nesta terça-feira (27) entre representantes da administração municipal e da concessionária, na sede da Secretaria de Meio Ambiente.

De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira, é uma ação que partiu da prefeitura, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, para a viabilização do projeto de melhorias no perímetro urbano e de proteção da área.

“Para viabilizar e agilizar os serviços, estamos fortalecendo nossa parceria e dando todo o apoio, pois trata-se de um trabalho muito importante para o município e atenderá a demanda de serviços pertinentes à conservação dessas áreas de competência da Rumo”, explicou.