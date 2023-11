Mantendo o legado do pai com maestria por amor, caridade e pela boa formação

Tendo como lema um pensamento filosófico de Pitágoras, “eduquem-se as crianças e não será preciso castigar os homens”, a pedagoga Alexandra Salomão, 57 anos, dirige a Fundação Letícia Duarte há 23 anos. A história de uma das creches mais conhecidas de Americana faz parte da vida dela desde 1984, quando seu saudoso pai, Jamil Salomão, se encantou com a possibilidade de reativar o espaço criado há muitos anos pela família Duarte.

Influente, Jamil foi radialista, trabalhou em TVs da região, foi presidente de comunidades espíritas da cidade, além de ter ajudado a produzir o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), cujo principal objetivo sempre foi a proteção dos direitos da criança e do adolescente.

Apaixonado pela missão de cuidar da infância, ele sonhava em abrir uma creche e ganhou a confiança de Chiquinho Duarte (in memorian), filho de Letícia Duarte e criador da creche, iniciada em 5 de dezembro de 1959.

Segundo Alexandra, o espaço, que sempre esteve localizado na Avenida 9 de julho, ficou desativado por um tempo e só começou a funcionar novamente em 1986.

“Antigamente, aqui era uma mistura de creche e ambulatório, com uma estrutura bem diferente, mas sempre foi voltado para crianças menos favorecidas. Quando meu pai conheceu esse espaço, ele se encantou. Me lembro de estar presente na primeira reunião, quando ele chamou amigos para tentar montar uma diretoria. Depois disso, foram anos resolvendo a parte burocrática, até conseguir verba para reformar e, finalmente, poder reabrir como creche, quando ele assumiu como presidente.”

Pela caridade

Com uma vida pautada pela caridade, Jamil costumava levar os seis filhos para fazer trabalho voluntário na Favela Bandeirantes, sempre apoiado pela esposa Reia (in memorian). “Ele nasceu e morreu para a caridade, aliás, ele passou mal fazendo uma prece na casa de uma pessoa doente e depois acabou falecendo”, relata a filha.

Entre as memórias sobre o pai, Alexandra recorda de um episódio curioso, que envolve o LIBERAL.

“Meu pai era apaixonado por essa creche. Claro que, com as dificuldades, em alguns momentos, assim como eu, ele chegou a pensar em desistir, mas o amor falava mais alto. Lembro de uma vez que ele deu uma entrevista ao jornal Liberal, que inclusive tenho guardada até hoje, em que uma das perguntas foi: ‘seu Jamil, aonde o senhor se sente mais feliz?’ Aí, ele respondeu: na creche, junto com minhas crianças. Mamãe ficou brava com ele na época, mas realmente a vida dele era isso aqui”, diverte-se ela, que acabou seguindo os mesmo passos do pai.

Passagem de missão

Jamil Salomão faleceu em 2002, aos 70 anos, dois anos após a aproximação de Alexandra com o trabalho da creche, como se ele só pudesse descansar após passar o legado adiante.

Formada em magistério e pedagogia, ela foi dar uma mão para o pai, após muitos anos lecionando em escolas particulares de Americana, porque estava afastada por questões de saúde. Assim, utilizava o tempo livre para contribuir com a missão de Jamil.

“Comecei dando uma força na parte pedagógica e, quando ele faleceu, a diretoria me pediu para assumir. A princípio, eu neguei, mas depois de achar no meio das gavetas dele um pedido de contratação anexado com meu currículo, acabei aceitando. Papai faleceu no dia 24 de setembro de 2002 e, no dia 1º de outubro do mesmo ano, eu já estava aqui. Hoje, estou mais tempo à frente da Letícia Duarte, do que ele ficou”, reflete.

Para ela, o que a mantém empenhada em garantir o bom funcionamento da creche é o amor ao pai. “A vida dele era essa instituição e, a partir do momento em que eu assumi, passou a ser a minha vida também. Aqui, sinto a presença dele em todos os lugares.”

Ações

De acordo com a pedagoga, para a manutenção da entidade é preciso promover ações o ano inteiro, como festas, a venda de pizzas e rifas. No momento, por exemplo, eles estão vendendo uma rifa, que será sorteada no dia 14 de dezembro. A rifa custa R$ 10 e tem como 1º prêmio R$ 2 mil, 2º prêmio R$ 1 mil e 3º prêmio R$ 500.

Além disto, estão na expectativa pela arrecadação de brinquedos e alimentos para a tradicional Festa de Natal.

“Acabamos de receber 300 kg de alimentos do Rosa do Bem, somos muito gratos, inclusive desde o começo somos beneficiados, mas como as doações de alimentos caíram muito também, assim como a de dinheiro, sempre precisamos de mais. Se cada um ajudar um pouco, será maravilhoso.”

Superações

A diretora da Fundação Letícia Duarte relembra que um dos maiores desejos do pai era que a creche atendesse 120 crianças. “Quando ele morreu, estávamos com 80. Hoje são mais de 190”, aponta.

“Tenho orgulho de dizer que o que oferecemos é um atendimento de qualidade e de muito profissionalismo. Temos uma equipe maravilhosa!”, diz.

Atualmente, o espaço, que funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h30, atende crianças de um ano e quatro meses até os quatro anos.

Contando com trabalho de 25 colabores, apesar do convênio com a Prefeitura Municipal de Americana e das doações que recebem de empresas e do telemarketing, as dificuldades financeiras ainda são uma dor de cabeça para a direção.

“Depois da pandemia, as coisas ficaram muito complicadas, porque nós precisamos das doações para completar o ganho da verba da prefeitura e

muita gente parou de doar. Nós tivemos que vender um carro para poder quitar compromissos e até hoje pagamos muito caro pelos empréstimos que fizemos”, lamenta.

Ainda assim, o amor pela missão contagiou o coração de Alexandra, que, apesar dos trancos e barrancos, como ela mesma diz, continua trabalhando para manter o legado.

“Para mim, educação é missão. Só a educação pode salvar o planeta e quando você trata a educação pensando em dinheiro, ela passa a não ter valor mais. Educação é amor! Por isso, quando vejo os alunos que já passaram por nós bem encaminhados na vida – e isto acontece com a maioria -, fico muito feliz”, finaliza.