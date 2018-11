Manobra da oposição barra reajuste do IPTU em Americana

Em manobra de Rafael Macris (PSDB), ex-líder do governo Omar Najar (MDB), a Câmara de Americana rejeitou nesta quinta-feira o aumento de 4% no IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) de 2019, após quase uma hora e meia de discussão com momentos tensos. A oposição conseguiu derrubar o projeto da prefeitura mesmo com menos votos, na primeira derrota de Omar após o rompimento com o PSDB, há duas semanas.

É que a proposta do governo precisava de maioria absoluta, ou seja, 10 dos 19 vereadores. Nove votaram a favor e oito contra o reajuste, em que objetivo era repor a inflação deste ano.

Caminhando no plenário durante a votação, Macris se absteve e garantiu a derrubada do projeto. Ele é contra a proposta, mas, se votasse, o placar ficaria 9 a 9. Desta forma, o presidente da Casa, Alfredo Ondas (MDB), então precisaria desempatar. Ondas não quis revelar como votaria, mas os outros três vereadores da bancada do MDB foram a favor do governo, e a expectativa era de que ele fizesse o mesmo já que é da mesma legenda do prefeito.

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Como Macris se absteve e não houve empate, nem maioria absoluta, a proposta foi derrubada. O vereador tucano disse que jogou com o regulamento a seu favor. “Era a única maneira de a gente derrubar mais aumento de imposto aqui na cidade. Nós tínhamos contado os votos”, disse o parlamentar, que teria sido o pivô do rompimento de Omar com os tucanos – o que ele nega.

Antes da sessão, o prefeito disse que queria que o projeto fosse à votação para ver “quem é quem” na câmara, segundo o secretário de Governo, Juninho Barros. Os dois vereadores que ainda estavam indecisos na véspera da votação foram um para cada lado. Odir Demarchi (PR) votou a favor do reajuste enquanto Guilherme Tiosso (Pros) foi contra.

O debate foi intenso. Pedro Peol (PV) pedia para intervir durante as falas de quase todos os vereadores que eram contrários ao aumento. O argumento dos governistas é que não aplicar o reajuste seria renúncia de receita e que a prefeitura precisa de recursos para investir.

A discussão se intensificou quando parlamentares da oposição indicaram que o prefeito poderia reajustar o IPTU por decreto. Maria Giovana (PC do B) citou uma súmula do STJ (Superior Tribunal de Justiça) que só proíbe mexer no tributo por decreto em caso de aumento real, acima da inflação. A partir daí, membros da base passaram a dizer que a oposição só estava “jogando para a plateia” (votando contra para não ficar mal com o eleitorado).

“Quer dizer, a população pode sim absorver os 4% [na visão deles], só que eles não querem passar por voto, eles não querem votar”, afirmou o vereador Pedro Peol.

Juninho Dias (MDB) disse que era “homem” para se posicionar a favor da proposta. Odir Demarchi falou na mesma linha, ao defender que é preciso “ser homem”.

Maria Giovana disse ter defendido que o reajuste fosse dado por decreto no começo do ano, porque então a prefeitura poderia aplicar a correção real da inflação e não seria preciso votar com base em uma expectativa inflacionária.

A prefeitura pode reenviar o projeto que reajusta o IPTU em 4% para a câmara, mas vai precisar de dez assinaturas. O secretário de Governo, Juninho Barros, que acompanhou a votação, disse que não conversou com Omar sobre isso.

PLACAR DA VOTAÇÃO:

CONTRÁRIOS AO AUMENTO

Gualter Amado (PRB)

Guilherme Tiosso (Pros)

Maria Giovana (PCdoB)

Marschelo Meche (PSDB)

Padre Sérgio (PT)

Thiago Brochi (PSDB)

Vagner Malheiros (PDT)

Welington Rezende (PRP)

FAVORÁVEIS AO AUMENTO

Juninho Dias (MDB)

Kim (MDB)

Leo da Padaria (PCdoB)

Leco (PDT)

Luiz da Rodaben (PP)

Odir Demarchi (PR)

Otto Kinsui (MDB)

Pedro Peol (PV)

Thiago Martins (PV)

ABSTENÇÃO

Rafael Macris (PSDB)