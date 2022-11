Manifestantes pró-Bolsonaro se reúnem em frente ao Tiro de Guerra, em Americana

Manifestantes pró-Bolsonaro se reúnem em Americana - Foto: Divulgação

Manifestantes que defendem o presidente Jair Bolsonaro (PL) se reuniram na manhã desta quarta-feira (2) em frente ao Tiro de Guerra de Americana. Eles defendem uma “intervenção federal” e protestam contra a eleição de Lula (PT).

Os atos, que são antidemocráticos e foram convocados por meio de aplicativos de mensagem e redes sociais, têm ocorrido em outras cidades do País neste feriado de Finados.

https://liberal.com.br/wp-content/uploads/2022/11/WhatsApp-Video-2022-11-02-at-10.05.43.mp4 Ato de bolsonaristas em frente ao Tiro de Guerra, em Americana

O teor dos protestos é semelhante ao de manifestantes que ocupam as rodovias na região, bem como em outras partes do País. Em Americana, a Gama acompanha a movimentação no Tiro do Guerra, que é pacífica e reúne famílias com bandeiras e camisetas do Brasil. Segundo a corporação, 5 mil pessoas participaram.

Na cidade, Jair Bolsonaro foi o mais votado nos dois turnos das eleições deste ano. No primeiro, teve 82.517 votos (60,14%). No segundo, 92.771 votos (67,26%). Apesar do desempenho, a votação neste ano, quando teve Lula como adversário, foi menor do que na primeira eleição, em 2018.

Nesta terça-feira (1º), após quase 48 horas da derrota nas eleições, o presidente se manifestou pela primeira fez. Bolsonaro criticou as manifestações que atrapalham o direito de ir e vir, atacou o sistema eleitora, mas não contestou o resultado das urnas e autorizou a transição de governo.