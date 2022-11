Manifestantes bloqueiam a SP-304 em frente ao Aeroporto de Americana

Manifestantes deixaram um caminhão atravessado na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), perto do Aeroporto Municipal de Americana, no fim da tarde desta segunda-feira (31).

Os organizadores são apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) que foi derrotado nas urnas por Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Manifestantes fecharam o trânsito na SP-304 nesta segunda-feira – Foto: Karla Livieri / Divulgação

O empresário José Roberto, de 48 anos, afirmou nesta segunda que estava na rodovia desde as 16h. “Sou contra a corrupção e o estelionato que ocorreu nas urnas”, alegou.

O protesto paralisou a rodovia e vários motoristas ficaram impossibilitados de seguir viagem.

A manifestação teve início durante a tarde, após bloqueio na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Limeira. A iniciativa causou reflexos nas rodovias de Americana e região.

Com o bloqueio, quem segue pela Anhanguera no sentido capital-interior encontra o trânsito desviado para a Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), na altura do quilômetro 120, próximo ao acesso à Praia Azul, em Americana. O objetivo é que os motoristas desviem para a Rodovia dos Bandeirantes (SP-348).

A Polícia Rodoviária informou que todo o efetivo está sendo utilizado nas liberações das rodovias.