Manifestação no Tiro de Guerra de Americana chega ao fim

A manifestação contra o resultado das eleições presidenciais que ocorria em frente ao Tiro de Guerra, em Americana, desde o início de novembro chegou ao fim na manhã desta segunda-feira (9). Estruturas como tendas e banheiros químicos foram retiradas. Uma parte do entulho, entretanto, ainda estava no local.

A saída dos manifestantes, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ocorre após atos violentos registrados em Brasília (DF), neste domingo (8), quando houve a invasão e a depredação dos prédios do Palácio do Planalto, sede da Presidência da República, do Congresso Nacional e do STF (Supremo Tribunal Federal).

Além da detenção de centenas de bolsonaristas extremistas que participaram dos ataques em Brasília, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, também determinou a desocupação e a dissolução total, em até 24 horas, das mobilizações nas imediações de quartéis militares.

Em Americana, desde o resultado do segundo turno das eleições, que elegeu Lula (PT), em 30 de outubro, o grupo ocupava o canteiro central entre as faixas da Rua Florindo Cibin, em frente ao Tiro de Guerra. A via, que fica na região do Parque das Nações, chegou a ficar parcialmente interditada durante o período.

As reivindicações incluíam pedidos de prisão de políticos e ministros do Supremo e intervenção militar. Na área, manifestantes criaram um acampamento com barracas, tendas, cozinha e banheiros químicos. Eles recebiam doações para se manter no local.

