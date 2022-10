Manifestação na Anhanguera, em Limeira, afeta a SP-304 em Americana

Trecho da Rodovia Anhanguera, em Americana, que dá acesso à Rodovia Luiz de Queiroz - Foto: Junior Guarnieri/Liberal

A manifestação que bloqueia a Rodovia Anhanguera (SP-330), em Limeira, tem provocado reflexos nas rodovias de Americana e região na tarde desta segunda-feira (31).

Caminhoneiros e pessoas descontentes com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) bloquearam os dois sentidos da Anhanguera nas proximidades do quilômetro 148, em Limeira, próximo ao campus da Unip.

Com o bloqueio, quem segue pela Anhanguera no sentido capital-interior encontra o trânsito desviado para a Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), na altura do quilômetro 120, próximo ao acesso à Praia Azul, em Americana. O objetivo é que os motoristas desviem para a Rodovia dos Bandeirantes (SP-348).

Lentidão na Rodovia Anhanguera, em Limeira, provocada pelo protesto de bolsonaristas – Foto: Educadora de Limeira

Por volta de 15h, o trânsito no acesso da SP-304 estava lento. Na Anhanguera, o congestionamento era de cerca seis quilômetros em ambos os sentidos, nas proximidades de Limeira, segundo a concessionária Autoban

O ato de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) em Limeira tem caminhões e tratores bloqueando a via e protesta contra o resultado das eleições presidenciais deste domingo.

O trecho onde ocorrem os bloqueios é a cerca de 20 quilômetros de Americana.

Além da manifestação em Limeira, que teve início por volta de 12h, a Autoban também reportou o início de bloqueio no quilômetro 104, em Campinas, por volta de 16h, na pista sentido interior-capital. Havia dois quilômetros de congestionamento.