Manifestação contra afastamento de antiga diretoria do Lar dos Velhinhos reúne cerca de 300 pessoas

Cerca de 300 pessoas compareceram à manifestação em frente ao Lar dos Velhinhos São Vicente de Paulo de Americana na manhã deste domingo (12), a partir de 10 horas. O alvo do protesto foi o afastamento da antiga diretoria da entidade.

Manifestação aconteceu em frente ao Lar dos Velhinhos, em Americana – Foto: Jairo Guilherme_Rádio Clube

O Lar dos Velhinhos está localizada na Avenida Nove de Julho, no bairro São Domingos. Houve interdição da via com o apoio da Gama (Guarda Municipal de Americana) e do vereador Leco Soares (Podemos). As informações são do advogado Adalberto Hashimoto, um dos coordenadores da manifestação.

Conforme noticiado pelo LIBERAL, desde 20 de outubro a gestão está sob responsabilidade de uma comissão interventora nomeada pelo Conselho Nacional da SSVP (Sociedade São Vicente de Paulo). O impasse teve início quando a antiga diretoria do Lar buscou a desassociação da SSVP, alegando divergências entre as decisões da sociedade e o propósito principal de prestar caridade.

Segundo Adalberto, os manifestantes se concentraram em frente ao Lar na manhã deste domingo, expressaram sua discordância com o afastamento da antiga diretoria e explicaram os motivos que os levam a querer desvinculação da SSVP.

“A diretoria não foi afastada por má administração, desvio de verba ou algo do tipo, foi simplesmente por não querer assinar um estatuto que nos obriga a transferir todos os bens imóveis aos Conselhos Superiores, de quem pedimos desvinculação”, comentou ao LIBERAL.

“Hoje, o Lar está sob intervenção de pessoas de outras cidades e reivindicamos que a diretoria que conseguiu tirar o Lar de uma dívida de milhões volte à administração. O Lar pertence a Americana, os imóveis foram doados pelos cidadãos americanenses e devem continuar em Americana”, enfatizou em mensagem de texto enviada à reportagem.

Adalberto argumenta citando o artigo 5º da Constituição Federal, Inciso XX, em relação ao “Direito de não se associar”, que determina: “Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado”. Ele diz que a expectativa do grupo é que haja uma intervenção das autoridades e que há intenção de organizar outras manifestações ou passeatas na cidade.

Manifestantes expressaram sua discordância com o afastamento da antiga diretoria – Foto: Jairo Guilherme_Rádio Clube

OUTRO LADO. Luis Alberto Botega, interventor do Lar dos Velhinhos, esteve na Rádio Clube (AM 580), emissora do Grupo LIBERAL, nesta sexta-feira (10). Em entrevista no programa “Liberal no Ar”, ele afirmou que a situação ocorreu porque a antiga diretoria não estava mais disposta a seguir as regras da SSVP e garantiu que todos os idosos e crianças atendidos continuarão sendo assistidos.

“Nenhum vicentino é obrigado a continuar com a gente [refere-se à SSVP], mas eles [antiga diretoria] não vieram conversar com a gente, partiram direto para Justiça querendo a desvinculação. E a gente só se defendeu”, disse.