Manifestação chama atenção para síndrome de Down

O Dia Internacional da Síndrome de Down, comemorado nesta quinta-feira (21), será lembrado no município através da 1ª Caminhada Inclusiva de Americana. A manifestação está sendo organizada por um grupo de 50 mães com filhos portadores da síndrome.

Foto: Divulgação

O evento acontece a partir das 19 horas, na Avenida Brasil. A concentração será em frente ao Edifício Miami e qualquer interessado pode participar. Segundo a funcionária pública Renata Aparecida Ferreira Rodrigues, uma das organizadoras, o objetivo é aproveitar a data para chamar a atenção das pessoas para a Síndrome de Down.

“Ainda sentem dó das pessoas com Síndrome de Down e não é isso que queremos. Queremos mostrar que elas são iguais a todas as outras e capazes de fazer as mesmas coisas, só que no tempo delas”, diz Renata.