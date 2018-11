Mancha Verde arrecada meia tonelada de alimentos

Foto: Manoel Fonseca - Divulgação.JPG

A presidente do Fundo Social de Solidariedade de Americana, Maine Najar, recebeu na manhã desta quarta-feira (28), dos representantes da torcida organizada Mancha Verde, a doação de meia tonelada de alimentos, incluindo feijão, arroz e macarrão arrecadados durante a comemoração dos torcedores após a comemoração do título do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, no último domingo (28).

“Quero parabenizar os torcedores pelo jogo e a todos pela ação social. Os 500 kg de alimentos serão encaminhados para pessoas que precisam de ajuda, e o Fundo Social agradece imensamente iniciativas como essa, que envolve a população e atos de caridade”, disse Maine Najar.

“Pedimos a colaboração das pessoas que foram comemorar o título do Palmeiras e é um prazer poder ajudar no trabalho desempenhado pelo Fundo Social”, falou um dos representantes da torcida, Anderson Rodrigues.

O Fundo Social de Solidariedade fica na Rua Antonio Frezarim, nº412, Jardim São Paulo, e é aberto ao público de segunda a sexta, das 8 às 16 horas. Mais informações pelo telefone (19) 3405-4772.

Com informações da assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal de Americana.