Mais votado, Molina fala em colaborar na Alesp ou no governo

Candidato a deputado estadual com mais votos em Americana, o empresário Ricardo Molina (Republicanos) falou em ajudar a governar São Paulo em caso de vitória do candidato a governador Tarcísio (Republicanos), seja no Legislativo ou no Executivo.

Terceiro suplente, Molina citou a possibilidade de assumir uma cadeira na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) num eventual remanejamento do partido ou, até mesmo, trabalhar junto de Tarcísio no governo estadual.

Molina participou de entrevista na Rádio Clube nesta quinta-feira – Foto: Rodrigo Alonso / LIBERAL

“Estou muito confiante na vitória dele. E aí a consequência vai ser a gente ajudar a governar São Paulo, seja na Alesp, seja no governo”, declarou o empresário nesta quinta-feira, durante participação no programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (AM 580).

No entanto, Molina afirmou não estar preocupado com cargos. Sua prioridade, hoje, é contribuir para a eleição de seu correligionário, que enfrenta Fernando Haddad (PT) no 2º turno, no próximo dia 30.

O suplente, que atua como coordenador de campanha de Tarcísio na região, teve 17.552 votos em Americana, maior número entre todos os candidatos a deputado, tanto estadual como federal.

Molina também liderou em Nova Odessa, com 5.133. Na soma de todos os municípios do Estado, totalizou 52.214, mais do que o dobro em relação a 2018, quando se candidatou a deputado federal e conseguiu 21.312. “Essa votação nos habilita a brigar pela nossa região”, celebrou.

Ele disse ter participado de uma reunião com Tarcísio na última segunda, em São Paulo. O encontro ainda contou com deputados atuais, deputados eleitos e outros suplentes, segundo Molina. De acordo com o empresário, na ocasião, o candidato a governador reforçou a necessidade do apoio das pessoas presentes.

“Fiquei muito feliz de estar sendo considerado uma das pessoas estratégicas do Tarcísio, numa reunião que teve, realmente, um pessoal muito selecionado”, comentou Molina, que também faz campanha para o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição na disputa contra o ex-presidente Lula (PT).