Mais três gatos são encontrados mortos no Jardim Ipiranga, em Americana

Protetora pede ajuda aos moradores do bairro para tentar identificar quem poderia estar envenenado os animais - Foto: Divulgação

Três gatos foram encontrados mortos, supostamente por envenenamento, no Jardim Ipiranga, em Americana, em uma semana. O caso mais recente ocorreu nesta quinta-feira (1º), quando a protetora Silvana Corrégio localizou mais dois gatos perto da escola do bairro. Na sexta-feira (24) outro animal foi encontrado nas mesmas condições.

A ativista já vem denunciando os casos de maus-tratos. Em outubro de 2022, o LIBERAL registrou a denúncia de outros cinco animais que foram mortos de maneira semelhante na mesma região. O responsável ainda não foi localizado.

“Não descartamos a possibilidade de terem outros gatos mortos, porque tem vários terrenos no bairro e temos o receio que outros animais também teriam consumido algum tipo de veneno. Acreditamos que o responsável tem jogado alimentos com “chumbinho” durante a madrugada nas imediações do ginásio, que é muito escuro e não tem câmeras”, afirma Silvana.

A protetora espera que alguma câmera de residência tenha flagrado o suspeito. “Pedimos que os moradores nos ajudem na busca pelo culpado de todas essas mortes. Se identificado, certamente vai responder na Justiça”, relata. “Sempre quando vou alimentar os gatos comunitários no bairro tenho medo de encontrar mais algum morto dessa forma tão cruel”, enfatiza