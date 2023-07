Mais quatro supostos membros do PCC vão a julgamento hoje por tentativa de homicídio

O Tribunal do Júri de Americana analisa hoje o caso de mais quatro supostos integrantes do PCC (Primeiro Comando da Capital) acusados de participação em uma tentativa de homicídio no Jardim dos Lírios, em 2018. Os quatro teriam participado, por ordem da facção, de um “tribunal do crime”.

Na semana passada, três acusados pelo mesmo crime foram condenados a penas que variam entre 15 anos e 4 meses a 20 anos e cinco meses de prisão.

De acordo com a denúncia oferecida pelo MP (Ministério Público), o grupo sequestrou e torturou um homem acusado – sem provas – de um estupro. O objetivo da quadrilha era fazê-lo confessar o crime e, sem seguida, assassiná-lo. O crime foi frustrado pela ação da PM (Polícia Militar), que prendeu todos em flagrante.

A expectativa é de um julgamento longo por conta do número de réus e da complexidade do caso.