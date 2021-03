Mais organizada, vacinação de idosos entre 69 e 71 anos tem início em dois drive-thrus

A vacinação contra a Covid-19 do público de 69 a 71 anos teve início nesta quinta-feira (25) em Americana em dois pontos de drive-thru, que irão funcionar das 8h às 16h. A estratégia de abrir um segundo ponto de vacinação foi adotada nesta etapa da vacinação e possibilitou uma divisão na procura.

Fila no drive-thru de vacinação do Portal de Americana: primeiro dia de imunização dos idosos entre 69 a 71 anos – Foto: Paula Nacasaki / O Liberal

Apesar de haver fila, principalmente na UBS Cillos, o que se viu foi uma maior organização. No 1º dia de imunização do público anterior, de idosos entre 72 a 74 anos, a fila na Cillos chegava a mais de 3 quilômetros.

A reportagem do LIBERAL percorreu os dois pontos de vacinação na manhã de hoje. No ponto de vacinação no Portal de Americana, o movimento é mais tranquilo e a Gama (Guarda Municipal de Americana) está no local para orientar os motoristas.

O aposentado Raimundo Lima, de 71 anos, foi o primeiro a chegar na fila do drive-thru do Portal, às 3h30. “Quis garantir minha vacina. Eu tenho esperança de melhorar se todo mundo se imunizar. Dá para dar uma segurada no vírus”, disse o aposentado. “Não era pra gente estar passando isso”, comentou.

Raimundo Lima, de 71 anos, quis garantir sua dose e chegou de madrugada na fila do drive-thru do Portal de Americana – Foto: Paula Nacasaki / O Liberal

Já na UBS Cillos, a fila era maior. A reportagem verificou que a quantidade de carros é próxima do que se observou quando começou a vacinação dos idosos entre 72 a 74 anos.

A diferença é que, desta vez, houve organização na fila dos carros com uso de cavaletes. A Gama informou que eram pelo menos 3 quilômetros de fila, chegando na marginal da SP-304.

O aposentado Osmar Cardoso, de 69 anos, chegou na UBS Cillos à 1h30. “Minha mulher e meus filhos mandaram eu vim na madrugada para evitar o sol quente”, brincou o aposentado. Ele era acompanhado pelo neto.

Osmar Cardoso chegou de madrugada para garantir a vacinação na UBS Cillos – Foto: Paula Nacasaki / O Liberal

No momento da vacinação, as pessoas devem apresentar documento com foto, CPF e comprovante de residência.

O cidadão também pode se vacinar nas unidades de saúde espalhadas pelo município, mediante agendamento no site saudeamericana.com.br.

Nesta quinta, a Secretaria de Saúde também começa a aplicar a segunda dose em idosos de 77 anos ou mais, neste caso somente por meio de agendamento.