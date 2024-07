Mais Médicos: região tem 17 vagas disponíveis em novo edital do programa

A RPT (Região do Polo Têxtil) tem 17 vagas disponíveis para o Programa Mais Médicos, do governo federal. De acordo com o novo edital, divulgado na segunda-feira (1º) pelo Ministério da Saúde, Americana, Hortolândia e Sumaré serão os municípios contemplados com as oportunidades. As inscrições tiveram início nesta terça-feira (2) e vão até sábado (6).

Do montante de vagas, a cidade com maior número é Sumaré, com nove no total, sendo seis de ampla concorrência (vaga que não faz parte de nenhum tipo de cota). Hortolândia tem seis oportunidades ao todo e quatro de ampla concorrência, enquanto Americana, por fim, tem duas, sendo uma de ampla concorrência (confira a relação completa de vagas abaixo).

Mais Médicos tem vagas em Americana, Hortolândia e Sumaré – Foto: Thomaz Silva/Agência Brasil

Das 17 oportunidades disponíveis na região, 64,7% são de ampla concorrência, enquanto 23,5% são destinadas para a cota étnico-racial, que inclui pessoas negras, indígenas e quilombolas, enquanto 11,7% são para PCD (Pessoas Com Deficiência). Em todo o País, o Ministério da Saúde disponibilizou 3.194 vagas.

Estão aptos para participar do Mais Médicos os profissionais formados em instituições de educação superior brasileiras ou com diploma que tenha validade no Brasil e que tenham registro no CRM (Conselho Regional de Medicina). Também podem participar brasileiros e estrangeiros com habilitação para exercer a profissão no exterior.

As inscrições estão disponíveis até as 18h de sábado, exclusivamente pelo site do programa Mais Médicos. O objetivo do Ministério da Saúde é chegar a 28 mil profissionais atuando no programa em todo o País. Atualmente, o número é de cerca de 25 mil, segundo a pasta.

Os médicos contratados receberão bolsa de R$ 14.058 por mês. A seleção será feita de forma online, por meio de um sistema de pontuação do Ministério da Saúde, que envolve a titulação do profissional, formação e experiência prévia no projeto.

“Quando assumimos, eram menos de 13 mil médicos pelo programa. Hoje, temos cerca de 25 mil”, publicou a ministra da Saúde, Nísia Trindade, no X (antigo Twitter). “O Mais Médicos é uma realidade e faz diferença em uma Saúde da Família que hoje permite horários de atendimento estendidos”, completou.

Cidade Total de vagas Ampla concorrência PCD Étnico-racial Americana 2 1 0 1 Hortolândia 6 4 1 1 Sumaré 9 6 1 2 Fonte: Ministério da Saúde

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.