Mais eficiente, hidrômetro digital chega a 6 mil imóveis em Americana

Hidrômetro digital tem sido instalado pelo DAE em Americana - Foto: Marcelo Rocha/Liberal

A aposentada Maria Aparecida Volpato Tozzi, de 67 anos, teve problemas no hidrômetro convencional de sua casa, no Jardim São Paulo, em Americana. A reclamação era de que o equipamento estava fazendo muito barulho e registrando consumo mesmo quando a residência estava sem água, ou seja, “contando o vento”.

A equipe do DAE (Departamento de Água e Esgoto) foi até o local e instalou um hidrômetro digital, o que chamou a atenção de Maria. “Tivemos de tirar umas pedras que ficavam coladas na parede da fachada de casa para colocar essa caixa, onde fica o novo hidrômetro. É frequente eles virem aqui, quebrarem tudo. Agora, vamos ver como vai ser com esse hidrômetro aí”, contou.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O hidrômetro digital é uma novidade que deve, no longo prazo, substituir os medidores convencionais em Americana. Hoje, segundo o departamento, já há 6 mil dele instalado em casas da cidade. A rede do município tem, no total, mais de 90 mil ligações.

O equipamento não tem partes móveis dentro dele, já que faz a detecção da água por ultrassom, e a leitura é mais precisa. A durabilidade é de 10 anos, maior que a do hidrômetro volumétrico (ainda o mais utilizado) — que dura cinco anos.

Se houver vazamento na residência, o novo aparelho detecta e informa o DAE. Além disso, o modelo digital permite a telemetria da água, não sendo necessário que o leiturista vá de casa em casa para registrar o consumo. De dentro de um veículo, o profissional “acessa” o hidrômetro, recebe as informações e gera a conta de água.

Os hidrômetros digitais do DAE, em Americana – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Por fim, o equipamento possibilita a medição da pressão da água. No Jardim Brasil e no Antônio Zanaga, algumas ruas já contam com a tecnologia.

“Isso faz com que a segurança da medição seja muito grande, que não haja interferência externa ou fraude, não tem como registrar ar. O hidrômetro digital mede única e exclusivamente o líquido que passa. São ganhos tecnológicos, além de toda a segurança e agilidade na medição”, comentou o superintendente do DAE, Carlos Cesar Gimenez Zappia.

“A gente está mudando essa tecnologia para ter mais garantia, segurança, para que o morador também tenha garantias de que a medição da sua casa está correta”, completou.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

O caminho é longo até que sejam trocados os aparelhos de todas as casas e é dificultado pelo preço do equipamento digital (R$ 609,20) em relação ao volumétrico (R$ 120).

“A nossa intenção é gradativamente ir trocando. Um dos empecilhos é o custo, mas eu consigo com que esse custo seja diluído com a manutenção de 10 anos. A intenção é na próxima licitação orçar mais três mil e aos poucos fazer essa troca”, disse Zappia ao LIBERAL.