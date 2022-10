Mais de mil exames são realizados gratuitamente pelo Rosa do Bem

O instituto Rosa do Bem realizou 1.086 exames, por meio da carreta do Hospital de Amor, sendo 573 mamografias e 513 exames de papanicolau. Os procedimentos gratuitos foram realizados entre os dias 15 e 29 de setembro para mulheres que moram em Americana.

De acordo com a presidente do instituto, Maria Fernanda Grecco Meneghel, esta foi a primeira vez que as inscrições e agendamentos foram realizados totalmente de maneira digital.

“Ficamos muito felizes com a adesão das mulheres, que estão muito mais conscientes sobre a importância dos exames preventivos. Pediram ajuda para os filhos, amigas, familiares, quando não tinham intimidade com os meios digitais, e não deixaram de se inscrever. É muito gratificante cumprir essa etapa da nossa campanha superando nossos objetivos”, disse.

Exames serão analisados pela equipe do Hospital de Amor – Foto: Divulgação

Agora, os exames serão analisados pela equipe do Hospital de Amor e todos aqueles que não apresentarem alterações serão entregues pelo Rosa do Bem nas residências das mulheres.

“Os exames que exigirem um complemento, entraremos em contato com a pessoa e agendaremos dia e horário, com transporte custeado pelo instituto, para que essa mulher realize os complementos no Hospital de Amor de Campinas, que atende todas com muito carinho e atenção sempre”, explicou a presidente.

Maria Fernanda informou ainda que, caso seja diagnosticado o câncer, essa mulher terá o tratamento completo pelo Hospital de Amor e todo o acompanhamento pelo Rosa do Bem.