Mais de 64 mil pessoas ainda não tomaram a 3ª dose da vacina em Americana

Americana tem 64.070 pessoas em falta com a 3ª dose da vacina contra a Covid-19. A imunização é a principal proteção contra o vírus e é capaz de evitar a forma mais grave da doença. Outros 20.863 moradores com 5 anos ou mais não tomaram nem a 1ª dose.

Nesta semana, foi confirmado o primeiro caso no Brasil de uma nova subvariante da Ômicron bastante transmissível. A paciente infectada pela XBB.1.5 é moradora de Indaiatuba, na região. Ela apresentou apenas sintomas leves e viajou aos Estados Unidos em outubro passado.

Segundo a Prefeitura de Americana, até o momento, 128.312 moradores tomaram a 3ª dose e 54.110, a 4ª. Atualmente, a imunização é por livre demanda. Basta se dirigir às unidades de saúde, de segunda à sexta-feira, das 8h30 às 15 horas.

Especialistas afirmam que as pessoas que não tomam as doses de reforço, acabam perdendo a capacidade de defesa contra o vírus. O organismo deixa de produzir os anticorpos necessários para manter uma proteção e aumenta o número de pessoas suscetíveis na população e as chances de um caso grave.

Nesta sexta-feira (6), a Vigilância Epidemiológica de Americana confirmou mais uma morte pela Covid-19. A vítima, uma mulher de 79 anos com doença cardiovascular crônica e hipotireoidismo, estava internada em um hospital particular e faleceu na última quarta-feira (4). O município contabiliza, agora, 1.011 óbitos provocados pela doença e 48.382 casos positivos.

Região. Em Hortolândia, 75.731 moradores ainda não tomaram a 3ª dose da vacina e cerca de 15 mil não receberam a 1ª dose, principalmente na faixa etária de seis meses a 11 anos. Assim como em Americana, a vacinação está disponível em todas as unidades de saúde.

Questionadas pelo LIBERAL, as prefeituras de Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa não se manifestaram. Já a administração de Sumaré afirmou via assessoria que o sistema de dados estava com problema, o que inviabilizaria o envio das informações nesta sexta-feira.