Mais de 4 mil pessoas buscam oportunidade em feira de emprego na FAM

O sonho de começar o ano empregado fez com que mais de 4 mil pessoas enfrentassem as filas da 5ª edição do Emprega FAM (Faculdade de Americana), realizada nesta segunda-feira, na sede da instituição. Mais de 700 vagas foram ofertadas em 21 empresas, com apoio do PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) do município e da Central de Estágio da Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana).

As pessoas que chegavam ao local podiam ver a lista de vagas oferecidas ao lado das salas destinadas para cada empresa. Caso o candidato se interessasse por alguma, entrava na fila até ser chamado para o cadastro e entrega do currículo.

“A gente não pega muitos detalhes do entrevistado, já que essa é uma etapa preliminar. Então, anotamos onde o candidato mora, se é uma pessoa mais tímida ou mais comunicativa. São algumas informações para direcionarmos a pessoa para a melhor vaga”, conta Marisângela Santos, analista de atração de talentos do Supermercados São Vicente.

Marisângela Santos, do Supermercados São Vicente, pegou detalhes dos candidatos – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

Ainda assim, os entrevistadores encontram algumas dificuldades. O PAT, por exemplo, não consegue completar algumas vagas de conhecimentos específicos por conta da falta de candidatos.

“Tem muitas vagas que as pessoas preferem ser autônomas. Um mecânico dificilmente quer uma vaga fixa, ele prefere trabalhar por conta própria, então essas vagas são mais difíceis de serem preenchidas”, relata Juliana Duran, responsável pela seleção do posto.

Meide Maria Serio, 48, ficou 15 anos fora do mercado, acumulando trabalhos temporários de feirante e também cuidadora. Agora, busca um emprego para planejar a vida: “Se você não tem algo fixo fica até difícil de comprar uma cama, por exemplo. Eu não sei o dia de amanhã”, comenta.

Anne Naida Cadet, 19, e Dalvaci Costa da Silva, 54, também estão em busca de uma renda fixa. Porém, enquanto Anne quer conquistar experiência no mercado, Dalvaci já tem um longo currículo e descarta que a idade seja fator dificultador. “Eu nunca tive problema para encontrar emprego. Eu sempre estou trabalhando na área de limpeza, e estou confiante que vou sair daqui com a entrevista marcada.”

Os estudantes e recém-formados também compareceram em peso na feira de empregos. Tainá Gonçalo Santa Rosa e Nathyelli Nicoluzio, ambas de 18 anos, estão cursando Direito e Gestão de Recursos Humanos, respectivamente. Elas querem a primeira experiência profissional para pagar a faculdade e para ajudar a família. Já Leonardo Rudrigues, 26, se formou em Engenharia de Produção pela FAM, no ano passado, e vê o mercado “recheado de oportunidades para quem quer trabalhar”.

A edição deste ano marcou o retorno do Emprega FAM após três anos de inatividade por conta da pandemia de Covid-19. Para Gustavo Azzolini, diretor geral da instituição, eventos como estes são de grande importância tanto para as empresas, quanto para as pessoas.

“Viemos de dois anos difíceis de pandemia e agora estamos em um momento de aquecimento da economia, é o momento certo para elas conseguirem renda”.