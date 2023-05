Prévia do IBGE indica que Americana tem 232 mil habitantes, 21.362 a mais que o apontado no último censo, em 2010

Mais de 1,7 mil domicílios ainda precisam ser recenseados, em Americana, pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Até o momento, agentes do órgão visitaram 85.615 residências. Levantamento prévio indica que o município tem 232 mil habitantes, 21.362 a mais que o apontado no último censo, em 2010, quando a cidade somava 210.638 moradores.

Os dados foram divulgadas nesta quinta-feira pela Secretaria de Planejamento de Americana. De acordo com os números apresentados, os 1.748 domicílios que ainda não foram recenseados correspondem a 1,96% das 87.363 residências ocupadas na cidade. O trabalho dos recenseadores foi realizado entre agosto do ano passado e fevereiro deste ano.

Segundo o diretor do IBGE de Americana, Elioenai Wilcesky Tosini Neves, até esta sexta-feira, ainda é possível agendar uma entrevista para coleta das informações. Basta o morador ligar para o Disque-Censo no 137 ou 0800 7218181.

Neves explica que o censo é realizado a cada 10 anos e afere o número de habitantes da cidade e as características da população, informações necessárias para nortear a implantação de políticas públicas. Além disso, os recenseadores fazem um cadastro nacional de endereços e uma pesquisa urbanística do entorno, registrando se aquela determinada área conta com asfalto, água encanada, bueiros, entre outros itens.

“Os dados coletados pelos recenseadores são muito importantes para que a prefeitura elabore políticas públicas que atendam, de fato, as demandas da população. Com esses números, podemos ter um retrato bastante confiável da cidade”, afirmou o secretário de Planejamento, Diego de Barros Guidolin. A expectativa é de que o IBGE faça a divulgação oficial dos dados do Censo 2022 no dia 28 de junho.