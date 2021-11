Mais de 11 mil deverão tomar segunda dose da Janssen em Americana e Santa Bárbara

Com o anúncio realizado pelo Ministério da Saúde nesta terça-feira (16), 11.426 mil pessoas de Americana e Santa Bárbara d’Oeste devem receber a segunda dose da vacina Janssen, que até então era dose única.

O intervalo previsto é de no mínimo dois meses após aplicação da primeira dose, portanto, aqueles que receberam entre junho e agosto, já podem tomar a segunda dose do imunizante.

A Prefeitura de Americana informou que aguarda a atualização do documento técnico que norteia a campanha de vacinação no Estado de São Paulo a respeito da segunda dose. Foram 6.067 pessoas que receberam a dose única da vacina na cidade.

O município de Santa Bárbara d’Oeste, que teve 5.359 pessoas imunizadas com a vacina, informou que aguarda o envio de doses pelo Governo do Estado de São Paulo para aplicação da nova dose.

A cidade de Sumaré aguarda o informe técnico oficial do Governo do Estado com demais informações e orientações para aplicação da nova dose. O município teve 8.215 pessoas vacinadas com a Janssen.

O ministério irá distribuir doses da Janssen aos estados e municípios nesta sexta-feira (19).

*Estagiária sob supervisão de Talita Bristotti