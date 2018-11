Mais de 100 alunos participam de ação ambiental

A Secretaria de Meio Ambiente, por meio da Unidade de Educação Ambiental, esteve na última semana na Escola Estadual Leny Pagotto Boer, no bairro Jardim Boer, apresentando para 174 alunos o projeto “Eu sou responsável pelo local onde vivo e convivo”.

Foram trabalhados temas ambientais de relevância, como destinação correta de resíduos, queimadas, descartes irregulares e seus malefícios, biodiversidades, problemas ambientais e preservação do planeta. Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

“Falamos também sobre o descarte irregular de resíduos da construção civil e apresentamos os ecopontos existentes, que muitos desconheciam. Para incentivá-los, convidamos os alunos para se tornarem voluntários ambientais, auxiliarem nos trabalhos de educação ambiental e na fiscalização da secretaria”, disse a coordenadora da Unidade, Kátia Birke.

A cidade conta com ecopontos nas regiões do Parque Universitário (Avenida Gioconda Cibin), Jardim dos Lírios (Rua Siriemas, próximo à Garagem Municipal), Jardim Bertoni (Avenida Roma, esquina com rua Madri), Jardim da Paz (Rua Estevão Carlos Vicentini, 175, no Residencial Dona Rosa), Antonio Zanaga (Rua Rayon Viscose, 209) e Praia Azul (Rua dos Pinhais, 61, esquina com a Rua Pantanal).

Os ecopontos funcionam de segunda a sexta, das 7 às 18 horas. Sábado, das 8 às 17 horas, e domingo, das 8 às 12 horas.

Para agendar uma visita da Unidade de Educação Ambiental em escolas e empresas, basta entrar em contato com o telefone da Secretaria de Meio Ambiente (19) 3471-7770 ou pelo email publicidade.sma@americana.sp.gov.br.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.