Mais crianças podem perder transporte escolar gratuito

A Secretaria de Educação de Americana enviou para diretores de escolas uma lista com nomes de alunos que moram a menos de 2 km das unidades de ensino e que hoje são transportados gratuitamente de ônibus. A ideia é que os diretores confiram se os dados estão corretos.

Desde o começo da semana, a secretaria passou a adotar a regra que só tem direito ao transporte quem mora a uma distância maior que 2 quilômetros.

O número de alunos que, ao menos no papel, é transportado irregularmente é de ao menos 10% do total, segundo a secretária de Educação, Evelene Ponce Medina.

Segundo Evelene, se os diretores confirmarem que os dados estão corretos, elas não perderão o direito ao transporte automaticamente. Será verificado se há demanda para aquela linha. Se houver vagas, elas podem continuar a ser transportadas.

A medida faz parte de um pente-fino iniciado pela pasta que já resultou no corte de uma linha inteira que transportava crianças do Jardim Mario Covas até o Ciep São Jerônimo – todas moravam a menos de 2 km da escola, diz Evelene. O gasto por mês com transporte escolar na cidade era de R$ 876 mil ano passado.